Merel Westrik vervangt Dieuwertje Blok bij Sinterklaasjournaal

Merel Westrik vervangt Dieuwertje Blok in ieder geval dit jaar als de presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Blok legde in april haar werkzaamheden neer, omdat ze kanker aan haar neus heeft. Ze hoopt het kinderprogramma volgend jaar weer te presenteren, aldus de NTR.

Blok presenteert het programma al sinds 2001. Als gevolg van de kanker moet de 67-jarige Blok haar neus laten amputeren. Door het behandelingstraject is ze in november nog niet in staat het Sinterklaasjournaal te maken. Ze vertelde eerder in de Volkskrant dat eerdere pogingen om de kankercellen in haar neus te bestrijden onsuccesvol waren.

“Helaas komt Sinterklaas iets te vroeg voor mij”, zegt Blok nu. “Ik ben heel blij dat Merel mij dit jaar aan de desk én bij de intocht in Vijfheerenlanden wil waarnemen.” Het Sinterklaasjournaal is vanaf 11 november tot en met 5 december weer op televisie. De landelijke intocht is op zaterdag 16 november.

Eervol

Westrik noemt het “eervol” dat Blok haar het programma toevertrouwt. “Sinterklaas wordt ieder jaar geholpen door de pieten, ik ben nu even het hulpje van Dieuwertje, zolang ze me nodig heeft.”