Dieuwertje Blok openhartig over heftige operatie: neus moet geamputeerd worden

Dieuwertje Blok legt haar werkzaamheden neer en verdwijnt voorlopig uit de openbaarheid, omdat haar neus geamputeerd moet worden. Zij heeft daar kanker. Dat zegt de 66-jarige Blok, vooral geliefd en bekend door het presenteren van Het Sinterklaasjournaal, in de Volkskrant. Een eerdere poging tot het bestrijden van kankercellen in haar neus was niet succesvol.

“Ik vind het erg raar zelf de publiciteit op te zoeken”, zegt Blok over het interview. “Maar ik wil de regie hebben. Ik zal op een gegeven moment toch weer naar buiten moeten en dan vind ik het een prettig idee dat mensen weten wat het is en hoe ik erin sta. Want het is heel rigoureus wat er moet gebeuren.” Volgens Blok duurt het “een tijd” voor zij een prothese krijgt. “Dus dan is het maar beter als iedereen weet wat er met me aan de hand is.”

Grote schock

De neus van Blok is “van heel dichtbij” bestraald en ook heeft de presentatrice immuuntherapie geprobeerd. Beide behandelingen sloegen niet aan. “Het voelde al niet goed”, zegt ze. “Het stinkt ook een beetje in mijn neus.” Toen Blok te horen kreeg dat een neusamputatie nodig is, was dat “een grote schok” voor haar.

“Mijn eerste reactie was: Als dát moet, dan weet ik eigenlijk niet of ik nog wel wil leven”, aldus Blok. Inmiddels kijkt ze daar anders tegenaan. “Nu denk ik: Hup, weg met die kanker. Het was mijn neus of mijn leven. En toen was er geen moment meer waarop ik nog voor mijn neus wilde kiezen.”