Dieuwertje Blok op 67-jarige leeftijd overleden

Eurovisie Songfestival

Goed nieuws over songfestivallied Claude

Goed nieuws voor Claude. Ondanks het Eurovisie Songfestialnummer C’est La Vie woensdag was uitgelekt, scoort het lied erg goed. Vrijdag is het nummer 280.000 keer beluisterd op Spotify en is daarmee het meest gestreamde nummer van de dag. Ook op YouTube is de clip een hit. De video is al ruim 690.000 keer bekeken op...