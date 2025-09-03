Jochem Myjer deelt persoonlijke gezondheidsupdate

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jochem maakte bekend dat zijn TheaterTour volgende week van start gaat. Na een heerlijke vakantie met kinderen, dierbaren en zijn partner is hij er klaar voor, misschien wel meer dan ooit. Maar er is ook ander nieuws…

De cabaretier deelde ook een persoonlijk bericht met zijn fans en volgers. Jochem Myjer wilde het nieuws liever zelf brengen voordat het uitkwam.

Nieuwe tumoren gevonden

Sinds 2011 ondergaat Jochem Myjer jaarlijkse controle-scans vanwege een tumor in zijn ruggenmerg. Helaas bleek de laatste scan aan het begin van de vakantie niet goed. “Na veertien jaar nauwelijks verandering zijn er nu onder in mijn ruggenmerg twee nieuwe tumoren gevonden die voortkomen uit de resttumor in mijn nek,” schrijft hij. Ook die resttumor veroorzaakt af en toe milde klachten.

Nog geen paniek

Op de korte termijn is er volgens Jochem geen reden tot paniek. Zijn ‘ependymomen’ zijn laaggradig, wat betekent dat ze langzaam groeien. “Wel apart om te constateren dat er überhaupt iets langzaams in m’n lichaam zit. Maar in dit geval is dat zeer gunstig,” aldus Jochem.

Nu goed, later ingreep voor Jochem Myjer

Op de lange termijn zullen de drie tumoren mogelijk operatief verwijderd moeten worden als de klachten verergeren. Deze ingrepen zijn risicovol en vragen langdurige revalidatie. Hoewel het niet levensbedreigend is, kan het hem ernstig beperken. Jochem benadrukt dat hij zich momenteel goed voelt en gelukkig is. Hij focust op genieten van het leven en zijn lichaam fit houden, onder begeleiding van sportwetenschapper Nico Hofman.

Voorbereiding op het theaterseizoen

Ondanks het nieuws kijkt Jochem vol enthousiasme uit naar zijn derde theaterseizoen met de show Net Alsof. “Dus kom maar op met die theatertournee. Zoveel zin om door het hele land te touren,” schrijft hij. Hij hoopt dat “De Drie Tumoren” zich nog even koest houden en dat hij optimaal kan genieten van het komende seizoen.

FOTO: ANP