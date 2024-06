Jochem Myjer over toekomst: ik heb mijn laatste show nog niet gemaakt

Jochem Myjer heeft nog geen concreet idee wanneer hij stopt met optreden. In een interview met De Telegraaf zegt de cabaretier wel dat zijn nieuwe show Net alsof nog niet zijn laatste show wordt. “Ik weet dat ik Net alsof tot 2027 ga spelen. Dan ga ik er weer een jaartje uit om een nieuw programma te schrijven.”

“Misschien dat ik na de show die daarna komt, wel het punt nader dat ik zeg: het is mooi geweest in het theater”, vervolgt de cabaretier. Myjer stelt dat hij dan ook moet kijken hoe het fysiek met hem gaat. “Misschien ga ik nog minder spelen dan twee keer per week”. De 47-jarige Myjer moet het sinds een ingrijpende operatie aan zijn ruggenmerg noodgedwongen rustiger aan doen.

Lees ook: Jochem Myjer viert ‘happy Valentine’ met nieuwe liefde

Myjer benadrukt dat hij altijd bezig zal blijven. “Ik moet creatief zijn, dingen maken. Maar er zijn natuurlijk ook andere vormen dan op een podium staan, denk aan kinderboeken schrijven”, zegt Myjer, die al meerdere kinderboeken in de reeks De Gorgels schreef. “Dat is ook een vorm die ik fysiek beter aankan.”

‘Dan is het klaar’

Volgens de cabaretier is op het podium staan “het allermooiste dat er is”. Maar hij gelooft er ook heilig in dat het op een gegeven moment tijd is voor nieuwe mensen op het podium. “Dan is het klaar voor mijn generatie. Eerlijk gezegd vind ik het mede door dat besef nog wel leuker dan ooit om nog wel op dat podium te staan.”