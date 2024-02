Jochem Myjer viert ‘happy Valentine’ met nieuwe liefde

Cabaretier Jochem Myjer is weer gelukkig in de liefde. Op Instagram deelt hij een foto van zijn vriendin, waarop ze onherkenbaar in beeld is gebracht.

“Twee liefdes op 1 foto! Happy Valentine”, schrijft de 46-jarige Myjer bij een foto waarop zijn vriendin van achteren te zien is. Ze kijkt naar het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer, dat in het Mauritshuis in Den Haag hangt.

Myjer spreekt in zijn bericht van “een nieuwe lente, een nieuw begin”.

In stilte gescheiden

Eind 2022 maakten Myjer en zijn toenmalige vrouw Marloes bekend dat ze in stilte waren gescheiden. Het stel was zestien jaar getrouwd en heeft twee kinderen, Melle en Limoni.