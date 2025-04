Daar Gaan Ze Weer-smaakmakers Aadje & Richard over bruiloft: leukste dag van ons leven

Tekst: Emelie van Kaam

Aadje en Richard, de realitysterren uit de serie Daar Gaan Ze Weer, zijn getrouwd. Aadje’s 81-jarige moeder was erbij, ondanks haar hartproblemen. “Ze krijgt binnenkort nieuwe hartkleppen. Vroeger was het een heel spannende operatie, tegenwoordig is het minder zwaar. Dat scheelt in mijn zorgen”, zegt hij tegen Weekend.

Aadje blikt terug op een fantastische dag met heel veel stress, door de weersvoorspelling. “Het regende en zou blijven regenen. Maar gelukkig begon het zonnetje te schijnen toen de ceremonie begon.” Richard: “Het was de leukste dag van ons leven. Als je gaat trouwen is het al spannend, maar bij ons lopen er óók nog drie camera’s en een heel team rond. Dus dat was dubbel zo spannend. We hadden afgesproken dat we tot twee uur ’s middags het draaiboek zouden volgen, maar daarna wilden we even een paar uurtjes de tijd voor onszelf hebben. Die rust is wel belangrijk, want het is natuurlijk toch onze grote dag.”

‘We vullen elkaar goed aan’

De twee hebben elkaar twee decennia geleden ontmoet via een datingsite. Waarom de aantrekkingskracht na al die tijd nog steeds aanwezig is? Aadje: “Een heel cliché antwoord, maar dat is het gevoel dat je samen hebt. Het voelt zó goed, ik zou dat met niemand anders wensen in mijn leven.” Richard: “Daar sluit ik me bij aan. We zijn elkaars tegenpolen, min en plus, yin en yang. Dat matcht goed, we vullen elkaar goed aan. Voor zijn herseninfarct was Aadje de drukke van ons twee, ik was vooral op de achtergrond. Nu ben ik meer op de voorgrond en is hij rustiger geworden. Ik merk wel dat dingen sindsdien zijn veranderd, maar je bent al zo lang samen, dat neem je op de koop toe.”

Beeld: RTL/Tom Cornelissen

