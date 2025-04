Lee Towers opnieuw gevallen: ‘Kan momenteel weinig’

BN'ers

Wendy van Dijk verteller bij The Passion: 'Enorme eer'

Dit jaar zal Wendy van Dijk de verteller zijn bij The Passion. Omroep KRO-NCRV heeft dit woensdagochtend bekendgemaakt. “Het is een enorme eer om dit jaar de verteller van The Passion te mogen zijn”, aldus Wendy. “Het thema ‘Ik ben bij je’ raakt me diep. Het is een boodschap van hoop en troost, iets wat...