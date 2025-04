David Hasselhoff niet aanwezig bij uitvaart van zijn ex-vrouw Pamela Bach

Tekst: Dunya Diercks

David Hasselhoff was afgelopen weekend niet van de partij op de uitvaart van zijn ex-vrouw Pamela Bach, meldt entertainmentsite TMZ.

David en Pamela waren van 1989 tot 2006 getrouwd en kregen samen twee dochters. De scheiding werd een vechtscheiding: in 2017 hadden ze nog breed uitgemeten mot over partneralimentatie.

In een kerk in LA konden genodigden afgelopen zaterdag afscheid nemen van Pamela. De twee dochters van Pamela en David spraken tijdens de dienst vol liefde over hun moeder.

Zelfmoord

Pamela, die ook regelmatig te zien was als actrice, werd in maart dood gevonden in haar huis. Ze had zichzelf door het hoofd geschoten. Ze werd 62 jaar. David liet daarop aan TMZ in een verklaring weten dat hij “diepbedroefd” was over haar overlijden.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl