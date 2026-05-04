Jeroen Overbeek niet te horen tijdens Dodenherdenking wegens privéomstandigheden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jeroen Overbeek zal vanavond niet te horen zijn tijdens de Dodenherdenking bij de NOS. Dat merkt Tina Nijkamp op in haar podcast.

Sinds 2003 was Jeroen Overbeek de vaste stem rondom de twee minuten stilte. Dit jaar neemt Mark Visser die rol over. Dit komt door privéomstandigheden, weet Tina. Zij merkte eerder de afwezigheid van Jeroen Overbeek al op en vroeg de NOS om toelichting.

Lees ook: Evert Santegoeds: privékwestie Annechien Steenhuizen ligt te gevoelig om te delen

In haar podcast zegt Tina: ‘We zijn al sinds 2003 gewend dat Jeroen Overbeek het commentaar verzorgt rondom die twee minuten stilte bij de NOS en dit jaar gaat dat iemand anders zijn, dat wordt namelijk Mark Visser.’ Daarmee komt er voor dit jaar een verandering in de vertrouwde verslaggeving rondom de Nationale Dodenherdenking. Jeroen verzorgde het commentaar volgens zijn Wikipedia-pagina al vanaf 2003.

Afwezig door privéomstandigheden

Tina vertelt dat zij zich eerder al afvroeg waar Jeroen was gebleven bij het NOS Journaal. Ze zegt daarover: ‘Al een tijd geleden heb ik gevraagd: ‘Waar is Jeroen Overbeek eigenlijk bij het NOS Journaal?’ Inmiddels is duidelijk dat hij afwezig is vanwege privéomstandigheden. Daarom zal hij vanavond ook niet het commentaar verzorgen, wat hij al vanaf 2003 deed.’ Verdere details over de privéomstandigheden worden niet genoemd.

Tweede langdurige uitval bij NOS Journaal

Tina merkt daarnaast op dat het na Annechien Steenhuizen de tweede presentator is die langdurig is uitgevallen bij het NOS Journaal. Ze sluit af met een steunbetuiging aan Jeroen en zijn naasten. ‘Ik wens natuurlijk Jeroen en zijn dierbaren alle sterkte met de privéomstandigheden’, aldus Tina.