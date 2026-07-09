Justin Baldoni en vrouw Emily spreken zich uit na juridische strijd met Blake Lively

Tekst: Evelien Berkemeijer

Justin Baldoni en zijn vrouw Emily Baldoni hebben zich uitgesproken over hun leven na de juridische strijd met Blake Lively. Het stel deelde woensdag een video op Instagram, waarin ze vertellen over stilte, pijn en herstel.

De afgelopen twee jaar bleven Justin Baldoni en Emily grotendeels buiten de publiciteit. Volgens het stel was dat niet omdat ze niets te zeggen hadden, maar omdat het nooit als het juiste moment voelde. Nu zeggen ze vooral dankbaarheid te voelen, ondanks alles wat er is gebeurd.

Stilte na beschuldigingen

Justin begon de video met de woorden: ‘We hebben dit al een tijdje niet meer gedaan, dus we hebben de afgelopen twee jaar grotendeels niet publiekelijk gesproken, en dat is niet omdat we niets te zeggen hadden.’ De acteur werd eind 2023 aangeklaagd door Blake Lively, zijn tegenspeelster uit It Ends With Us. Zij beschuldigde de regisseur van seksuele intimidatie, het creëren van een vijandige werkomgeving en pogingen om haar reputatie te schaden. Justin ontkende de beschuldigingen ten stelligste en spande later een smaadzaak aan, die uiteindelijk door een rechter werd afgewezen.

Dankbaarheid en pijn

Emily vertelde dat dit voor hen voelde als het moment om zich uit te spreken. ‘Wat wel belangrijk voelt, is dat we oprecht kunnen zeggen dat we hier vandaag zitten met een immense dankbaarheid voor zoveel dingen en zoveel mensen die ons zijn overkomen.’ Tegelijkertijd benadrukte ze dat die dankbaarheid de pijn van de afgelopen jaren niet wegneemt. Volgens Emily heeft het gezin veel trauma moeten doorstaan en was het moeilijk om te begrijpen hoe alles kon gebeuren, ‘laat staan vermomd als een strijd voor vrouwenrechten.’

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Gericht op herstel

Justin legde uit dat hij en Emily zich stilhielden omdat ze niet wilden bijdragen aan de ophef rond de zaak. ‘We wilden het rechtssysteem gewoon zijn werk laten doen.’ In mei verwierp een rechter het grootste deel van Lively’s rechtszaak. De overige zaken werden binnen enkele weken geschikt, vlak voordat het paar naar verwachting voor de rechter zou verschijnen. Sindsdien richten Justin en Emily zich op genezing, hun gezin, vrienden, gemeenschap en geloof.

Meer volgt later

Volgens Justin heeft de periode het stel ook iets geleerd. ‘Eén ding dat we hebben geleerd, is dat wanneer God op de resetknop drukt en al het andere wegvalt… dan komt de liefde tevoorschijn.’ Hij voegde daaraan toe dat zij zich geliefd voelen door de steun van mensen om hen heen. Emily sloot af met de boodschap dat er op een later moment meer verteld zal worden: ‘Die tijd komt nog wel. Voor nu richten we ons op het verder helen, tijd doorbrengen met onze kinderen en genieten van het leven.’

Over de beschuldigingen:

Bron: US Magazine