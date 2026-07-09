Geen nieuwe celstraf voor autodief Sander Kwarten ondanks kinderen achterin

Tekst: Evelien Berkemeijer

De man die eind vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten stal terwijl diens drie kinderen op de achterbank zaten, hoeft niet opnieuw de gevangenis in.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde de 36-jarige verdachte donderdag tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 56 dagen voorwaardelijk. Omdat de verdachte al 124 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. De rechters spraken hem vrij van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Sander Kwarten heeft nog niet gereageerd.

Kinderen Sander Kwarten mochten uitstappen

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de verdachte wist dat de drie kinderen in de auto zaten toen hij ermee wegreed. Toen hij hen opmerkte, liet hij de kinderen uitstappen. Daarmee komt de rechtbank niet tot een veroordeling voor vrijheidsberoving. Wel acht de rechtbank bewezen dat de verdachte de BMW van Sander vanaf een erf heeft gestolen. De auto stond met draaiende motor voor de woning en was al ingepakt voor de wintersport. De rechtbank noemt de autodiefstal daarom ‘zeer brutaal’.

Ook diefstal uit andere auto bewezen

De verdachte is daarnaast veroordeeld voor het stelen van tassen en een jas uit een andere auto, enkele dagen vóór de diefstal van de BMW. Van een derde verdenking rond een andere gestolen auto is hij vrijgesproken.

Behandeling gaat voor nieuwe celstraf

Hoewel de verdachte niet wordt veroordeeld voor vrijheidsberoving, heeft de diefstal volgens de rechtbank grote indruk gemaakt op de ouders en de kinderen. De rechters kiezen er toch voor hem niet opnieuw naar de gevangenis te sturen, omdat de maatschappij volgens hen het meest is gebaat bij voortzetting van zijn behandeling en begeleiding.

Video over de diefstal:

Bron: De Telegraaf.