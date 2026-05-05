Blake Lively en Justin Baldoni schikken in rechtszaak rond It Ends With Us

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het eindigt met een schikking.

Na anderhalf jaar bittere strijd in de rechtbank en in de pers hebben Blake Lively en Justin Baldoni hun juridische geschillen bijgelegd. De schikking komt twee weken voor de start van een federale rechtszaak. Daarmee komt voorlopig een einde aan een conflict dat ontstond rond de film It Ends With Us.

Lees ook: Blake Lively eist miljoenen van Justin Baldoni

Gezamenlijke verklaring

Blake beschuldigde Baldoni, haar regisseur en tegenspeler, van seksuele intimidatie op de set van It Ends With Us uit 2024. Ook stelde ze dat hij en zijn publicisten een digitale lastercampagne tegen haar hadden opgezet nadat ze klachten had ingediend. In een gezamenlijke verklaring die maandag werd gepubliceerd, lieten de partijen weten de zaak achter zich te laten. ‘Het eindproduct – de film ‘It Ends With Us’ – is een bron van trots voor iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het vergroten van het bewustzijn en het maken van een betekenisvolle impact op het leven van slachtoffers van huiselijk geweld – en alle andere slachtoffers – is een doel waar wij volledig achter staan. We erkennen dat het proces uitdagingen met zich meebracht en dat de zorgen die mevrouw Lively heeft geuit, gehoord moesten worden. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor een werkplek vrij van ongepast gedrag en een onproductieve omgeving. We hopen oprecht dat dit een afsluiting biedt en alle betrokkenen in staat stelt om constructief en in vrede verder te gaan, inclusief een respectvolle online omgeving.’

Tekst gaat verder onder video.

Deel van claims afgewezen

De schikking volgt ongeveer een maand nadat rechter Lewis Liman 10 van de 13 civiele vorderingen van Blake had verworpen, waaronder alle vorderingen wegens intimidatie. Drie vorderingen bleven over voor een jury: vergelding, medeplichtigheid aan vergelding en contractbreuk. Haar advocate Sigrid McCawley zei destijds dat Blake ernaar uitkeek om haar verhaal in de getuigenbank te vertellen, maar suggereerde ook dat een schikking mogelijk was. ‘Voor Blake Lively is de grootste rechtvaardigheid dat de mensen en het draaiboek achter deze gecoördineerde digitale aanvallen zijn ontmaskerd en al ter verantwoording worden geroepen door andere vrouwen die ze hebben aangevallen’, zei de advocate toen.

Juridische strijd begon in 2024

Blake begon de juridische strijd in december 2024 met een administratieve klacht bij het California Civil Rights Department. Rond dezelfde tijd publiceerde de New York Times een lang artikel waarin sms-berichten van publicisten van Baldoni werden onthuld. Daarin bespraken zij strategieën om te reageren op de beschuldigingen van Blake en pochten ze dat ze iedereen konden ‘begraven’. Blake schreef later op Instagram: ‘Het laatste wat ik wilde was een rechtszaak, maar ik heb deze zaak aangespannen vanwege de wijdverspreide vergelding die ik heb ondervonden, en nog steeds ondervind, omdat ik privé en professioneel heb gevraagd om een veilige werkomgeving voor mezelf en anderen’. Ook schreef ze: ‘Ik hoop dat de uitspraak van de rechtbank anderen laat zien dat je, hoe onvoorstelbaar pijnlijk het ook is, je stem kunt laten horen.’

Tekst gaat verder onder video over aanklacht.

Smaadzaak ook afgewezen

Baldoni reageerde met een smaadzaak bij de federale rechtbank. Hij stelde dat Blake zijn reputatie had geschaad met valse beschuldigingen van intimidatie en dat zij de film zou hebben willen kapen. Ook klaagde hij de New York Times aan. Die zaak werd in een vroeg stadium afgewezen, omdat de rechter oordeelde dat zowel Blake als de krant beschermd werden door privileges rond rechtszaken en berichtgeving daarover. Later werden ook de meeste claims van Blake afgewezen, vooral op technische gronden: ze werd gezien als zelfstandige en niet als werknemer, en omdat de opnames in New Jersey plaatsvonden, kon ze zich niet beroepen op Californische wetgeving rond intimidatie.