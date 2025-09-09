Justin Baldoni Blake Lively

Blake Lively eist miljoenen van Justin Baldoni na verworpen smaadzaak

Tekst: Denise Delgado

09/09/2025

Blake Lively (38) eist miljoenen van Justin Baldoni (41) nadat hij haar had aangeklaagd voor smaad. Dat meldt ‘Variety’.

Seksuele intimidatie

Blake had de regisseur en haar tegenspeler in ‘It Ends With Us‘ beschuldigd van seksuele intimidatie op de set. Justin reageerde met een rechtszaak, die door de rechter werd verworpen.

Jurudische kosten

In een verzoek dat maandag werd ingediend, stellen Blake’s advocaten dat zij miljoenen dollars moet ontvangen om haar juridische kosten te dekken. Ook eist ze een schadevergoeding voor ‘emotioneel en psychologisch leed’ en het ‘misbruik van het rechtssysteem’.

De rechtszaak waarin de actrice de schadevergoeding claimt, staat gepland voor maart 2026. Het verhaal krijgt een onverwachte wending: Taylor Swift moet in de getuigenbank verschijnen en betrokken zich bij de zaak.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

