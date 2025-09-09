Blake Lively eist miljoenen van Justin Baldoni na verworpen smaadzaak

Tekst: Denise Delgado

Blake Lively (38) eist miljoenen van Justin Baldoni (41) nadat hij haar had aangeklaagd voor smaad. Dat meldt ‘Variety’.

Seksuele intimidatie

Blake had de regisseur en haar tegenspeler in ‘It Ends With Us‘ beschuldigd van seksuele intimidatie op de set. Justin reageerde met een rechtszaak, die door de rechter werd verworpen.

Jurudische kosten

In een verzoek dat maandag werd ingediend, stellen Blake’s advocaten dat zij miljoenen dollars moet ontvangen om haar juridische kosten te dekken. Ook eist ze een schadevergoeding voor ‘emotioneel en psychologisch leed’ en het ‘misbruik van het rechtssysteem’.

De rechtszaak waarin de actrice de schadevergoeding claimt, staat gepland voor maart 2026. Het verhaal krijgt een onverwachte wending: Taylor Swift moet in de getuigenbank verschijnen en betrokken zich bij de zaak.

BEELD: GETTY IMAGES