Blake Lively breidt aanklacht tegen Justin Baldoni uit

Tekst: Nicky Molendijk

Blake Lively heeft haar aanklacht tegen Justin Baldoni aangepast. De aangepaste versie bevat “aanzienlijk meer bewijs en bevestiging van haar oorspronkelijke claims”, stellen de raadslieden van de actrice. Ook beschuldigt ze Baldoni van smaad, schrijven Amerikaanse media als People.

Lively deed op oudjaarsdag een aanklacht tegen tegenspeler Justin Baldoni in de film It Ends With Us om seksuele intimidatie. Justin heeft op zijn beurt ook een aanklacht ingediend tegen Blake en haar man Ryan Reynolds voor afpersing en smaad.

Volgens de advocaten van Blake bevat de nieuwe aanklacht “eerder niet openbaar gemaakte communicatie” tussen de actrice en “talrijke andere getuigen” van het vermeend wangedrag van Justin. Ook worden er andere vrouwen genoemd die soortgelijke ervaringen met de acteur hebben gehad.