Blake Lively over aanklacht Justin Baldoni: ‘Wanhopig’

De advocaten van Blake Lively hebben geen goed woord over voor de aanklacht die Justin Baldoni tegen haar heeft ingediend. Eerder werd bekend dat Baldoni de actrice, haar man Ryan Reynolds en haar pr-team heeft aangeklaagd.

Haar advocaten stellen dat de aanklacht van Baldoni past in het “draaiboek van een misbruiker”. “Het is een eeuwenoud verhaal. Een vrouw spreekt zich met concreet bewijs uit over seksuele intimidatie en de misbruiker probeert de rollen om te draaien”, laten de advocaten in een verklaring aan Amerikaanse media weten. “De strategie om de vrouw aan te vallen is wanhopig, het weerlegt het bewijs in de klacht van mevrouw Lively niet en het zal falen.”

Lively had Baldoni eerder beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat zou hebben plaatsgevonden rond de opnames van de film It Ends With Us, waar zij de hoofdrollen in spelen. Baldoni, die de film ook regisseerde, beweert in zijn eigen aanklacht onder meer dat Lively de controle over de film probeerde over te nemen door bepaalde scènes te herschrijven. Hij beschuldigt Lively en Reynolds ook van smaad en eist in zijn zaak 400 miljoen dollar.