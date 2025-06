Blake Lively wil Taylor Swift buiten rechtszaak met Justin Baldoni houden

Tekst: Denise Delgado

Blake Lively (37) heeft de rechter verzocht om een eind te maken aan het onderzoek naar haar communicatie met Taylor Swift (35) in de rechtszaak tegen Justin Baldoni (41). Volgens Amerikaanse media stellen haar advocaten dat deze berichten geen enkele relevantie hebben voor de zaak.

Sensatie

Eerder wilden de advocaten van Justin Taylor nog laten getuigen, maar die dagvaarding werd uiteindelijk ingetrokken. Een woordvoerder van de zangeres had toen al aangegeven hiertegen in verzet te willen komen.

Nu vragen de advocaten van Blake om Taylor volledig buiten de juridische strijd te houden. Volgens hen wordt haar naam enkel ingezet om sensatiebeluste media te voeden.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Blake en Justin, die samen speelden in It Ends with Us, liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch. De actrice beschuldigde haar tegenspeler van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarna hij op zijn beurt haar en haar man Ryan Reynolds aanklaagde wegens smaad. De zaak die Justin tegen Taylor had aangespannen, werd onlangs door de rechter afgewezen.

