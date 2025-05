Blake Lively openhartig over ‘zwaar jaar’

Tekst: Nicky Molendijk

Blake Lively zit middenin een heftige periode. In de Amerikaanse tv-show Late Night with Seth Meyers vertelt ze openhartig over “een van de zwaarste jaren uit haar leven”.

De actrice kreeg ruzie met Justin Baldoni tijdens de opnames van de film It Ends With Us, wat heeft gezorgd voor een juridische strijd. Blake beschuldigde hem van seksuele intimidatie waarop Justin een smaadzaak heeft aangespannen tegen haar. “Wat ik kan zeggen zonder er te diep op in te gaan, is dat dit jaar het jaar met de hoogste pieken en de diepste dalen van mijn leven was”, zegt Lively.

“Ik zie zoveel vrouwen om me heen die bang zijn om te spreken, vooral nu, bang om hun ervaringen te delen, en angst is een bewuste strategie. Het is wat ons stilhoudt”, gaat de actrice verder. “Maar ik besef ook dat veel mensen niet de kans hebben om zich uit te spreken. Dus ik voel me bevoorrecht dat ik dat wel heb kunnen doen en als vrouw heb je de mogelijkheid om je stem te gebruiken – dat heeft me sterk gehouden en geholpen in mijn overtuiging en mijn strijd om de wereld veiliger te maken voor vrouwen en meisjes.”