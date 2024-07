Ryan Reynolds onthult naam vierde kind

Ryan Reynolds heeft onthuld hoe hij en zijn vrouw Blake Lively hun vierde kind hebben genoemd. De acteur bedankte tijdens de première van de film Deadpool & Wolverine zijn hele gezin en noemde daarbij elk kind bij naam. Het vierde kind, dat in februari 2023 werd geboren, blijkt de naam Olin te hebben gekregen.

“Ik wil beginnen mijn vrouw Blake te bedanken, die hier is,” deelde hij vanaf het podium. “Ik wil mijn kinderen James, Inez, Betty, Olin bedanken, die hier zijn.” Hij grapte dat hij hoopte dat het zien van de nieuwste film van hun vader het “meest traumatische” zal zijn dat de kinderen in hun “wonderbaarlijke leven” mee zullen maken. “Ik vind het geweldig dat mijn hele familie hier is.”

Noorse naam

Of dochters James (9), Inez (7) en Betty (4) in Olin een broertje of een zusje hebben gekregen, is niet duidelijk. De naam Olin is een Noorse naam, die doorgaans aan jongens gegeven wordt.