Justin Baldoni klaagt Blake Lively en Ryan Reynolds aan

Justin Baldoni heeft een nieuwe aanklacht ingediend bij de rechtbank in New York tegen zijn tegenspeelster Blake Lively in de film It Ends With Us, die afgelopen zomer verscheen. De hoofdrolspeler en regisseur van de film klaagt met zijn team de actrice, haar man Ryan Reynolds en haar pr-team aan omdat zij controle over zijn film zouden hebben willen krijgen en hun werkrelatie opzettelijk zouden hebben verstoord. Baldoni eist volgens Amerikaanse media een schadevergoeding van 400 miljoen dollar, omgerekend ruim 388 miljoen euro.

Volgens de advocaat van Baldoni zouden Lively en haar team “door het verspreiden van grove bewerkte, ongefundeerde, nieuwe en vervalste informatie aan de media” de reputatie van Baldoni willen vernietigen. In de aanklacht wordt gesteld dat Lively “ofwel ernstig misleid” is door haar team of “de waarheid opzettelijk en bewust verkeerd” heeft weergegeven. Ook zou de actrice onder meer de controle over de film hebben willen overnemen door bepaalde scènes te herschrijven, waarbij haar man en goede vriendin Taylor Swift werden ingezet als drukmiddel om Baldoni te overtuigen Lively’s versie te gebruiken.

De zaak kwam aan het rollen door een artikel in The New York Times van eind december waarin Lively haar It Ends With Us-tegenspeler beschuldigde van seksueel wangedrag. Baldoni klaagde de krant vervolgens aan voor 250 miljoen dollar wegens smaad. Lively klaagde Baldoni op haar beurt aan wegens wangedrag en het opzetten van een pr-campagne om haar reputatie te beschadigen.