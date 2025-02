Justin Baldoni emotioneel in podcast: ‘Zwaar jaar’

Tekst: Nicky Molendijk

Justin Baldoni breekt in een aflevering van de podcast Gent’s Talk. De acteur is de afgelopen tijd veel in opspraak geraakt nadat Blake Lively hem van wangedrag op de set van de film It Ends With Us heeft beschuldigd.

In de podcast geeft Baldoni emotioneel toe dat hij een “zwaar jaar” achter de rug heeft. In de korte preview op social media is te zien dat de acteur in tranen uitbarst.

Ook Baldoni heeft een aanklacht ingediend. Hij zegt dat Lively zou hebben gepoogd de controle over de film die hij regisseerde over te nemen.