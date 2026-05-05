Angela de Jong spaart Dieuwke Wynia niet na DWDD-boek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angela de Jong heeft stevig uitgehaald naar het nieuwe boek van Dieuwke Wynia over haar tijd bij De Wereld Draait Door.

Sinds afgelopen weekend ligt Je Mist Meer Dan Je Ziet in de winkels, met als ondertitel: ‘Een persoonlijk verhaal over schoonheid, macht en seksisme bij de televisie’. Dieuwke Wynia werkte elf jaar bij DWDD, waarvan acht jaar als hoofdredacteur. Zes jaar na haar vertrek kwam het programma onder vuur te liggen vanwege een angstcultuur, waarbij ook de voormalig hoofdredacteur verantwoordelijk werd gehouden. Angela de Jong heeft het boek gelezen.

Angela mist zelfreflectie

In het boek beschrijft Dieuwke haar eigen ervaringen bij de televisie, maar volgens Angela ontbreekt vooral de zelfreflectie. In de AD Media Podcast en in haar column voor het AD zegt ze spottend dat de voormalig hoofdredacteur zich lijkt te presenteren als het echte enige slachtoffer van DWDD. Angela las ‘geen berouwvol woord over hoe zíj jarenlang tegen mensen schreeuwde, ze tegen elkaar uitspeelde, kleineerde en tot de grond afbrak.’

Kritiek op media-optredens

Niet alleen het boek zelf valt bij Angela verkeerd, ook de interviews die Dieuwke gaf aan Trouw en NRC vindt ze te weinig kritisch. Volgens Angela hadden de journalisten voorafgaand aan die gesprekken slachtoffers moeten bellen om hun verhalen vervolgens aan Dieuwke voor te leggen. Op die manier had de voormalig hoofdredacteur volgens haar directer bevraagd kunnen worden over de beschuldigingen aan haar adres.

Harde conclusie

Angela vindt dat Dieuwke in haar boek niet ver genoeg gaat in het erkennen van haar eigen rol binnen de angstcultuur bij DWDD. Volgens haar blijft het vooral bij een beperkte erkenning dat ze weleens te hard kon zijn. Angela concludeert dan ook scherp: ‘Ze was ‘soms’ te hard, veel verder komt Wynia niet. Burn-outs bij haar ondergeschikten? Ze heeft het nooit gewusst.’