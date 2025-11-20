Albert Verlinde meedogenloos over boek Dieuwke Wynia (DWDD): ‘Get a life’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het aangekondigde boek van Dieuwke Wynia zorgt al voor beroering voordat het in de winkels ligt. De oud-hoofdredacteur van De Wereld Draait Door werkt aan haar persoonlijke relaas over schoonheid, macht en seksisme in de tv-wereld. In RTL Tonight reageert Albert Verlinde fel op wat hij verwacht van het boek.

Dieuwke Wynia kondigde op LinkedIn aan dat haar titel eind mei verschijnt. Presentator Beau van Erven Dorens haakt in de uitzending direct in op het nieuws. De toon van de discussie wordt snel gezet door Albert Verlinde.

Reactie op het aangekondigde boek

Na de introductie van Beau, die Dieuwke omschrijft als de vrouw achter Matthijs, vraagt hij Albert waarom die eerder verklaarde niet enthousiast te zijn. Albert erkent dat Wynia het programma destijds leidde, maar richt zich vooral op het aangekondigde thema seksisme. Volgens hem zegt Wynia in haar boek: ‘Matthijs was machtig, ik moest wel doen wat ik moest doen, ik kon geen kant op en ook de directie van BNNVARA vond dat het programma tegen elke prijs moest scoren.’ Albert zegt hier ‘ernstige’ moeite mee te hebben.

Albert Verlinde over Dieuwke Wynia

Albert vindt dat Wynia haar grenzen destijds had moeten aangeven. Hij zegt: ‘Ten eerste: als je dat vindt, dan zeg je dat op dat moment. Dan moet je een vrouw met kloten zijn op dat moment en zeggen: ‘Ik pik het niet, ik sta voor mijn team, ik laat dit allemaal niet gebeuren.’ De entertainmentdeskundige noemt Wynia in die periode een ‘harde tante’ en voegt toe: ‘Dat is logisch, zij hadden de macht.’

Terugblik op de cultuur bij het programma

Wanneer Beau opmerkt dat het allemaal klinkt als je eigen straatje schoonvegen, is Albert het daarmee eens. Volgens hem heeft Matthijs inmiddels stappen gezet richting herstel: ‘Matthijs is ergens zijn wonden aan het likken en die is nu voorzichtig iedere keer, op avondjes die hij presenteert in het land, op zijn manier weer onder de mensen aan het komen. Hij heeft ook een keer zijn excuses aangeboden, dat hij het verkeerd ingeschat heeft.’ Bij Wynia denkt hij er anders over: ‘Get a life. Jij bent er nog mee bezig, het zit in jouw hoofd, ga nou niet achteraf je gelijk nog eens een keer proberen te halen. Vooral die seksismekaart, trek die nou niet.’

