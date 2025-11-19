Voormalig hoofdredacteur DWDD schrijft boek ‘over schoonheid, macht en seksisme bij de televisie’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dieuwke Wynia werkt aan een boek waarin ze haar eigen perspectief geeft op de hectiek en spanningen achter de schermen van De Wereld Draait Door (DWDD).

De afgelopen tijd raakte DWDD in opspraak door aantijgingen richting presentator Matthijs van Nieuwkerk, die zijn excuses aanbood. Ook voormalig hoofdredacteur Dieuwke Wynia zelf kreeg kritiek te verwerken en wil nu haar kant van het verhaal delen.

Lees ook: Voormalig NPO-baas Frans Klein noemt wangedrag bij DWDD ‘heel verdrietig’, maar is kritisch over onderzoek

Achtergrond bij het boek

Het boek, dat eind mei verschijnt onder de titel Je Mist Meer Dan Je Ziet, vormt voor Dieuwke een manier om te reageren op de beschuldigingen die haar troffen. In haar nieuwe werk wil de voormalige hoofdredacteur beschrijven wat er volgens haar werkelijk gebeurde. De ondertitel van het boek luidt: ‘Een persoonlijk verhaal over schoonheid, macht en seksisme bij de televisie’.

Dieuwke Wynia op LinkedIn

Op LinkedIn gaf Dieuwke alvast een inkijkje in wat lezers kunnen verwachten: ‘Wynia stond bekend als een gedreven en krachtige vrouw, onder wier leiding het programma ongekend populair werd. Maar achter de schermen moest zij overeind zien te blijven, balancerend tussen een onaantastbare presentator, een redactie onder hoogspanning en een directie die eiste dat het succes tegen elke prijs zou worden voortgezet. Ze ontdekte dat het glazen plafond nog altijd bestaat en dat invloedrijke vrouwen weinig wordt gegund; niet door mannen én niet door vrouwen. Jaren later, toen DWDD in opspraak kwam wegens misstanden achter de schermen, werd ook Wynia beschuldigd – zonder kans op verweer. Met verstrekkende persoonlijke gevolgen. Je Mist Meer Dan Je Ziet is een onthullend en indringend boek over macht, seksisme en beeldvorming – maar ook over veerkracht, creativiteit, schoonheid en de magie van televisie.’

In deze videos spreekt de Vandaag Inside tafel over een blog van Dieuwke.

Eerdere publicaties over DWDD

Negen maanden geleden deelde Dieuwke op LinkedIn al haar blog op Substack. Daar schreef ze onder andere over haar tijd bij De Wereld Draait Door, haar positie als ‘vrouw in Hilversum’ en haar ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarmee legde ze de basis voor het boek dat nu in aantocht is.

FOTO: ANP