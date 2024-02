Voormalig NPO-baas Frans Klein noemt wangedrag bij DWDD ‘heel verdrietig’, maar is kritisch over onderzoek

Frans Klein is kritisch over de manier waarop de Commissie-Van Rijn te werk is gegaan in het onderzoek naar de sociale veiligheid bij de publieke omroep. Volgens de voormalig NPO-directeur is de commissie niet zorgvuldig genoeg te werk gegaan, laten zijn advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger weten.

Klein vindt onder meer dat er niet adequaat genoeg hoor en wederhoor bij hem is gedaan. Ook werd “niet of nauwelijks” iets met zijn bezwaren gedaan nadat Klein een deel van het conceptrapport had mogen inzien. Dat doet verder “geen afbreuk” aan de meldingen in het rapport, benadrukken Knoops en Knoops. “Dat willen we ook niet bagatelliseren.”

Bezinken

Of er mogelijk stappen worden ondernomen, weet het advocatenduo nog niet. Die vraag komt nog te vroeg, stellen zij. “Wij hebben afgesproken dat we eerst even alles laten bezinken, want er is natuurlijk veel gebeurd vandaag. Ook voor meneer Klein, die moet het allemaal laten bezinken. En we gaan dat volgende week bekijken of dit inderdaad nog verdere gevolgen zal moeten hebben. Het is denk ik ook niet het moment om daar iets over te zeggen, want het gaat natuurlijk niet primair om de melders, de mensen die dit hebben ervaren.”

Verantwoordelijk

Klein, inmiddels directeur bij Talpa, erkende eerder via zijn advocaten dat er “zaken niet goed” zijn gegaan bij De Wereld Draait Door. “Dat is heel verdrietig en spijt me oprecht”. Klein was als voormalig omroepbaas van de VARA jarenlang verantwoordelijk voor het programma.