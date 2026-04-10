Prinses Anne blijft volgens Britse media broer Andrew steunen

Tekst: Denise Delgado

Britse media melden dat prinses Anne op Eerste Kerstdag contact zou hebben gezocht met haar broer Andrew Mountbatten-Windsor. Volgens bronnen is zij een van de weinige familieleden die nog geregeld met hem spreekt.

Steun van grote zus

Volgens die berichtgeving probeert Anne haar jongere broer in deze moeilijke periode niet helemaal aan zijn lot over te laten. Zo zou ze hem niet alleen telefonisch hebben gesteund, maar eerder ook hebben voorgesteld om tijdelijk op haar landgoed Gatcombe Park in Gloucestershire te verblijven, nog voordat hij naar Sandringham verhuisde. “Dit is nu een zaak tussen broer en zus. Wie heeft hij verder nog over?”, zei een bron tegen The Telegraph.

Verblijf op Marsh Farm

Andrew leeft inmiddels een veel teruggetrokkener bestaan. Recente berichtgeving meldt dat hij nu verblijft op Marsh Farm, op het landgoed Sandringham, nadat hij eerder tijdelijk in Wood Farm zat. Volgens dezelfde bronnen is dat een fors soberder leven dan hij jarenlang gewend was op Royal Lodge.

De steun vanuit de familie lijkt daarmee vooral uit de hoek van zijn broer Edward en zus Anne te komen. Zo werd eerder deze week al gemeld dat prins Edward Andrew rond Pasen heeft bezocht, mede uit zorg om zijn welzijn. Volgens The Sun bezocht broer Edward Andrew op het landgoed Sandringham om in alle rust met hem te praten over zijn definitieve verhuizing naar zijn nieuwe woning in ballingschap.

Vanuit Buckingham Palace is vooralsnog niets officieel bevestigd over het vermeende telefoontje van Anne of een mogelijk aanbod om Andrew op Gatcombe Park onder te brengen.

