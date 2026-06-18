Britse regering eist uitleg over vermeend misbruik bij MAFS

Tekst: Ruth Smeets

De Britse regering neemt de beschuldigingen rond Married at First Sight UK hoog op. Minister Lisa Nandy van Cultuur vindt dat Channel 4 nog onvoldoende antwoord heeft gegeven op vragen over vermeend seksueel misbruik tijdens de opnames.

Aanleiding is een uitzending van BBC Panorama, waarin drie vrouwen vertelden over hun ervaringen met mannen aan wie zij in MAFS waren gekoppeld. Channel 4 besloot daarna alle afleveringen van de serie te verwijderen.

Regering vindt reactie Channel 4 onvoldoende

Lisa Nandy zei donderdag in het Britse Lagerhuis dat er al contact is geweest met Channel 4. Dat gesprek heeft de zorgen van de regering niet weggenomen. ‘Mijn geachte collega heeft onlangs met Channel 4 gesproken over de ernstige beschuldigingen die rondom Married at First Sight (MAFS) naar buiten zijn gekomen. Als regering zijn wij niet tevreden met de reactie die we hebben ontvangen en ik zal dit de komende week verder met Channel 4 bespreken’, aldus de minister.

Vrouwen deden melding van misbruik

Volgens BBC Panorama beschuldigen drie vrouwen hun partners uit Married at First Sight UK van seksueel misbruik. Twee van hen zeggen dat zij tijdens de opnames zijn verkracht. Een derde vrouw zegt dat er sprake was van een seksuele handeling zonder toestemming. Een van de mannen zou daarnaast hebben gedreigd met een zuuraanval.

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Een van de vrouwen zegt dat zij Channel 4 en productiebedrijf CPL liet weten wat er was gebeurd. Toch werd het programma volgens haar uitgezonden. Dat had volgens haar grote gevolgen voor haar mentale gezondheid. Channel 4 verwijderde na de beschuldigingen alle afleveringen van de serie. Topvrouw Priya Dogra zei eerder ‘diep bedroefd’ te zijn over de meldingen.

RTL houdt Nederlandse protocollen tegen het licht

RTL zegt dat er in Nederland geen vergelijkbare meldingen bekend zijn. De omroep past de protocollen rond Married at First Sight niet direct aan, maar blijft de regels rond deelnemerswelzijn wel evalueren en aanscherpen. Kandidaten worden volgens RTL begeleid door onder meer een onafhankelijke programmacoach, experts, de redactie en eventueel een psycholoog of vertrouwenspersoon. Ook moeten deelnemers een Verklaring Omtrent het Gedrag aanleveren.

Ook Australische versie onder vuur

Behalve de Britse kwam ook de Australische versie van Married at First Sight kwam in opspraak. Enkele vrouwelijke oud-deelnemers hoorden volgens de BBC pas na afloop van het programma over het criminele verleden van hun partners. De verantwoordelijke omroepen Channel 9 en Endemol Shine Australia zeggen dat er ‘stevige protocollen zijn om het welzijn en de veiligheid van deelnemers te garanderen’, maar betrokkenen stellen dat de screening van kandidaten wordt afgeraffeld.