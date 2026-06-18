Déze bekende radio-dj krijgt krijgt een rolletje in Gooische Vrouwen

Tekst: Ruth Smeets

Joe-deejay Coen Swijnenberg is dit najaar te zien in Gooische Vrouwen. Hij krijgt samen met zijn teckels Ollie en Tedje een kleine figurantenrol in het nieuwe seizoen, dat verschijnt op Videoland.

De verrassing werd onthuld in de Coen & Sander Show. Bedenker en regisseur Will Koopman vertelde daar dat Coen welkom is op de set van Gooische vrouwen.

Bodywarmer leidt tot rol

De aanleiding voor de uitnodiging was een moment in de Coen & Sander Show. De witte bodywarmer van Coen werd daar vergeleken met Roelien uit Gooische Vrouwen, de rol van Lies Visschedijk. Sander Lantinga pakte daarop door en regelde dat Coen met zijn honden naar de opnames mocht komen, op een geheime plek in het Gooi.

Details blijven geheim

Welke scène Coen gaat spelen en naast welke acteurs hij verschijnt, wordt nog niet gedeeld. Will was in de uitzending enthousiast over zijn komst: ‘Een figurantenrol in de serie, dat gebeurt echt niet vaak. Dus het is hartstikke leuk dat je komt.’ Ook Ollie en Tedje lijken welkom op de set: ‘Die van Coen zijn erg leuk en ik ben zelf gek op teckels.’

Tekst gaat verder onder de video.

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In de aanloop naar de bekendmaking konden luisteraars via de JOE-app al raden waar de verrassing over ging. De ontknoping kwam toen Coen via zijn slimme deurbel zag dat een collega bij hem thuis een pakketje ophaalde. Daarin zat zijn bodywarmer. Toen Sander daarna de eerste tonen van de bekende Gooische Vrouwen-tune liet horen en Will in de uitzending kwam, werd duidelijk wat er speelde.

Coen verrast door uitnodiging

Coen reageerde blij op het nieuws en maakt ruimte in zijn agenda voor de opnames. ‘Ik dacht echt dat zoiets niet zou gebeuren, want dit wil iedereen wel. Samen met de hondjes op de set staan, ik voel me echt enorm vereerd.’ Het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen, met Coen en zijn teckels, wordt dit najaar verwacht op Videoland.