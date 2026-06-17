Liz Snoijink ANP

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Gooische Vrouwen-Liz Snoijink kan ruim miljoen winst pakken met verkoop Blaricums landhuis

Tekst: Evelien Berkemeijer

17/06/2026

Liz Snoijink heeft haar karakteristieke landhuis in Blaricum te koop gezet.

De actrice, bij het grote publiek vooral bekend als Carla Callewaert uit Gooische Vrouwen, vraagt € 2,25 miljoen voor de woning. Het huis ligt verscholen op een groen perceel van circa 1.800 vierkante meter. Daarmee kan Liz Snoijink een opvallend mooie winst maken.

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Mogelijk ruim miljoen winst

De verkoop kan voor Liz Snoijink een bijzonder lucratieve vastgoedtransactie worden, zo weet Bekende Buren te melden. Uit openbare gegevens blijkt dat de actrice het landhuis destijds kocht voor ruim € 1 miljoen, met een hypotheek van € 240.000. Mocht de woning voor de huidige vraagprijs van eigenaar wisselen, dan levert dat een potentiële waardestijging op van meer dan € 1,2 miljoen.

Verborgen plek in Blaricum

Hoewel het adres aan de Torenlaan in Blaricum ligt, gaat achter de bebouwing een vrijwel verborgen woonomgeving schuil. Het perceel is volledig aan het zicht onttrokken en wordt omringd door volwassen bomen, waardoor bewoners kunnen genieten van veel privacy. De tuin is aangelegd met diverse terrassen, bloemenperken en een vijver, terwijl het groen zorgt voor een natuurlijke afwisseling van zon en schaduw gedurende de dag. Bron: Funda.

Landelijke uitstraling

Ook binnen heeft de woning van Liz een uitgesproken landelijke uitstraling, al moet u wellicht even door de inrichting heen kijken. De speelse indeling en het gebruik van warme materialen creëren een cottage-achtige sfeer. Via de entree met eikenhouten trap bereikt men de verschillende leefruimtes. Het hart van de woning wordt gevormd door de royale eetkeuken, terwijl de woonkamer aan de achterzijde dankzij openslaande deuren direct in verbinding staat met de tuin. Een recent geplaatste inzethaard en een serre maken het woonprogramma compleet.

Bekijk de woning hier.

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BRON: PURE LUXE

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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