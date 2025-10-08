Adam Levine verkoopt zijn droomvilla voor 60 miljoen dollar

Tekst: Denise Delgado

Adam Levine (46) en zijn vrouw Behati Prinsloo (37) hebben hun luxe huis in Montecito verkocht. Volgens TMZ leverde het stel er 60 miljoen dollar (ruim 51 miljoen euro) voor, iets minder dan de vraagprijs van 65 miljoen.

360 graden uitzicht

De Maroon 5-frontman en het voormalig Victoria’s Secret-model kochten het indrukwekkende pand drie jaar geleden voor 52 miljoen dollar. De villa van ruim 1200 vierkante meter biedt een 360 graden uitzicht over de oceaan en de bergen en ligt op een uitgestrekt terrein van meer dan 14.000 vierkante meter. De nieuwe eigenaar krijgt er flink wat bij: twee gastenverblijven, een fitnessruimte, tennisbaan, thuisbioscoop, karpervijver én kippenren.

De woning werd oorspronkelijk gebouwd voor acteur Rob Lowe in 2009. Adam liet de woning volledig verbouwen door hetzelfde ontwerpbureau dat eerder werkte voor sterren als de Kardashians, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence en Bruno Mars.

Dichterbij de school van kinderen

Hoewel het moeilijk voor te stellen is waarom het stel afstand zou doen van hun droomhuis met negen slaapkamers en veertien badkamers, zouden Adam en Behati volgens TMZ de woning hebben verkocht om dichter bij de school van hun kinderen te gaan wonen.

Het echtpaar heeft samen drie kinderen: dochters Dusty Rose (9) en Gio Grace (7) en een tweejarig zoontje van wie de naam nog niet openbaar is gemaakt.

