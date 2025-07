Adam Levine van Maroon 5 aangeklaagd om déze reden

Marianne had een burn-out: ‘Nog steeds ben ik hypergevoelig voor stress’

Kom op, niet zeuren. Even doorpakken. Dat is wat journalist Marianne (34) zichzelf jarenlang vertelde. Uiteindelijk belandde ze in een dikke vette burn-out. Kwam het door werk, of toch iets anders? Ze besloot het te onderzoeken: de oorzaak, de lichamelijke gevolgen én het herstel.