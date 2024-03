‘Bruno Mars heeft gokschuld van 50 miljoen dollar’

Bruno Mars zou een flinke gokschuld hebben. De 38-jarige zanger zou nog zo’n 50 miljoen dollar moeten betalen aan het MGM Grand Casino in Las Vegas, volgens Amerikaanse media.

“MGM is eigenlijk de baas over hem”, zegt een bron uit Vegas. Sinds 2016 werken Mars en MGM Resorts International samen. De zanger treedt regelmatig op in hotels en casino’s van het bedrijf. Naar verluidt verdient Mars met de deal zo’n 90 miljoen dollar per jaar. Daar blijft, na aftrek van belasting, nog zo’n 60 miljoen dollar van over.

Mars heeft zich vaker uitgesproken over zijn liefde voor poker. Op zijn negentiende was hij voor het eerst in een casino. De internationale superster betaalde toen naar eigen zeggen zijn huur van de winst.