‘Bert’ brengt eerbetoon aan ‘Ernie’ na overlijden Wim T. Schippers

Tekst: Ruth Smeets

Het overlijden van Wim T. Schippers wordt ook in Sesamstraat gevoeld. In een opvallende rouwadvertentie in de Volkskrant neemt Bert afscheid van Ernie, de pop die jarenlang zijn stem kreeg van Wim T. Schippers.

Bert en Ernie horen voor veel Nederlanders bij elkaar. Dat gold niet alleen op televisie, maar ook voor de mannen die de stemmen inspraken. Paul Haenen was jarenlang de stem van Bert, terwijl Wim T. Schippers de vrolijke Ernie tot leven bracht.

Afscheid tussen de rouwberichten

Tussen de overlijdensadvertenties in de Volkskrant stond donderdag een bericht dat meteen de aandacht trok. Bert richtte zich daarin tot zijn bekende huisgenoot Ernie. ‘Lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn’, is er te lezen. De advertentie eindigt met de woorden: ‘Je vriendje Bert.’ Volgens een woordvoerder van Paul heeft de acteur het bericht zelf laten plaatsen. Hij wilde op die manier stilstaan bij het overlijden van Wim, die op 83-jarige leeftijd is overleden.

Een stem die iedereen kende

Wim was voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met Ernie uit Sesamstraat. Met zijn stem gaf hij de oranje pop decennialang een herkenbaar Nederlands karakter. Generaties kinderen groeiden op met de avonturen van Bert en Ernie. De programmamaker sprak daarnaast ook andere Sesamstraat-personages in. Zo gaf hij onder meer Kermit de Kikker, Graaf Tel en Henk Glimlach een Nederlandse stem. De NTR benadrukte na zijn overlijden hoe bijzonder zijn bijdrage was.

Wim T. Schippers voor altijd in Sesamstraat

Volgens de omroep wist Wim de poppen op een unieke manier tot leven te brengen. ‘Niemand in de hele wereld kon Ernie zo goed nadoen als hij’, liet de NTR weten. Ook schreef de NTR in een advertentie: ‘We zijn er trots op dat hij via Kermit de Kikker, Ernie en Graaf Tel voor altijd in Sesamstraat zal blijven praten.’ Daarmee blijft zijn stem voor veel kijkers verbonden aan de wereld van Sesamstraat.