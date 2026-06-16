Paul Haenen, stem van Bert, en VPRO geschrokken van overlijden Wim T. Schippers

Tekst: Evelien Berkemeijer

Cabaretier Paul Haenen en omroep VPRO zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, programmamaker en stemacteur stierf afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam.

De Stichting Wim T. Schippers maakte het overlijden maandag bekend. Schippers was jarenlang de stem van Ernie in Sesamstraat, terwijl Haenen de stem van Bert insprak.

Samen als Bert en Ernie

Paul Haenen kende Schippers meer dan vijftig jaar. ‘We hebben ontzettend veel samen gedaan. Ook persoonlijk kende ik hem goed’, zegt Haenen tegen persbureau ANP. Hij noemt Schippers ‘heel vernieuwend’ en roemt zijn ‘vakmanschap, complete bevlogenheid, zijn passie voor televisie en kunst’.

Ontregelende humor

Haenen herinnert zich ook Schippers’ ‘ontregelende’ gevoel voor humor, dat volgens hem vaak tot komische situaties leidde. ‘Hij was altijd opgewekt en zo ontzettend geniaal.’ Begin dit jaar waren Haenen en Schippers nog samen te horen als Bert en Ernie, toen ze Sesamstraat-afleveringen voor Netflix inspraken. ‘We zaten voor het eerst weer samen: Wim 83, ik 79, we zijn de oudste Bert en Ernie ter wereld’, zei Haenen destijds.

Grote betekenis voor VPRO

Wim T. Schippers werkte jarenlang voor de VPRO. Volgens hoofdredacteur Sarah Sylbing is het onbeschrijfelijk wat hij voor de omroep heeft betekend. ‘Het is veel meer dan zijn geestige, hoogst originele en absurdistische oeuvre dat hij in al die jaren op radio en tv bij ons maakte. Het is een wijze van kijken, scheppen en schoppen waar wij tot op de dag van vandaag een voorbeeld aan proberen te nemen.’ Eind mei zag Haenen hem voor het laatst tijdens een etentje. ‘Hij zag er goed uit. Onbegrijpelijk’, aldus Haenen.

Over het overlijden:

BRON: ANP