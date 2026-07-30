B&B Vol Liefde-Eveline schrok na stop met prikken: ‘Kwam weer aan’

Tekst: Redactie Weekend

Eveline Engels viel inmiddels 27 kilo af met behulp van Mounjaro. Een eerdere poging om met de injecties te stoppen, pakte anders uit dan ze hoopte. De kilo’s kwamen volgens haar ondanks haar gezonde leefstijl weer terug, vertelt ze deze week in Weekend. “Toen merkte ik al snel: shit, ik kom gewoon weer aan!”

Eveline Engels begon vorig jaar februari met de wekelijkse injecties. In augustus vond ze het resultaat goed genoeg en besloot ze ermee te stoppen. “Het was druk en ik had geen injecties meer. Maar toen merkte ik al snel: shit, ik kom gewoon weer aan!” Daarom begon ze afgelopen februari opnieuw met het middel.

Gewicht

Eveline vertelt dat afvallen haar al jarenlang veel moeite kost. Ze sportte naar eigen zeggen drie keer per week en koos zelfs voor kickboksen met persoonlijke begeleiding. “Ik deed er echt alles aan. Maar zodra ik één wijn drink, kom ik weer een kilo aan. Het is écht niet te doen.” Op haar zwaarst woog ze 93 kilo.

Afbouwen

Op dit moment valt Eveline nog ongeveer een halve kilo per maand af. Uiteindelijk wil ze voorzichtig bekijken of ze zonder de injecties op gewicht kan blijven. “Ik ga het langzaam proberen af te bouwen, om te zien of ik niet weer in gewicht aankom zodra ik al naar een stukje chocola wijs.” Bang dat ze afhankelijk wordt van Mounjaro is ze niet. “Nee, dat word ik niet, daar ben ik van overtuigd.”

Lees het hele interview met Eveline Engels uit B&B Vol Liefde in Weekend editie 31, vanaf 29 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.