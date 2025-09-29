B&B Vol Liefde Evelines nieuwe partner is niet wie ze eerder deelde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Begin september zorgde Eveline uit B&B Vol Liefde voor opschudding toen ze een foto op Instagram plaatste met een man genaamd Sven Broshuis. Het bijschrift luidde: ‘Dit is ‘m!’ Kort daarna verdween het bericht weer, maar de speculaties waren al volop aan de gang. Veel volgers gingen ervan uit dat zij haar nieuwe liefde te vroeg had onthuld. Anderen vermoedden juist dat ze bewust een dwaalspoor uitzette.

In een uitgebreid interview met NRC wordt nu duidelijkheid gegeven. Eveline sprak samen met haar daadwerkelijke partner Frank Westenberg over de verwarring en de reacties van B&B Vol Liefde kijkers.

Bekijk hier het artikel over de post die ze toen plaatste mét foto met Sven, die inmiddels is verwijderd.

Nieuwe liefde niet Sven

Volgens Eveline waren de geruchten opnieuw een voorbeeld van hoe snel er aannames worden gedaan. ‘Zo zie je maar weer hoe social media overal bovenop springt. De roddel over dat ik Villa Double Dot te koop had gezet, daar klopte al niets van. En toen de roddel dat ik een relatie had met iemand met kort, grijs haar. Dat heeft Frank inderdaad. Maar toen heb ik op social media een foto gepost met Sven, een campergast die bij de villa stond met zijn vriendin, en toen werd dat de werkelijkheid.’

Waarom ze meedeed

Ook vertelt Eveline waarom ze meedeed aan het programma. ‘Al van kinds af aan wilde ik op tv.’ Toen haar werd gevraagd of het haar dan niet primair om de liefde ging, benadrukte ze dat ze de zoektocht naar een partner wel degelijk serieus heeft genomen.

Lees ook: B&B Vol Liefde Bart doet boekje open over break-up met Eveline

Reactie op kritiek B&B Vol Liefde

Toch geeft Eveline toe dat de kritiek soms zwaar is. ‘Er zijn deelnemers die echt op zoek zijn naar de liefde, anderen willen aandacht voor hun B&B of een liedje verkopen. Als dat de reden is om mee te doen, wat maakt dat uit?’ Met die woorden lijkt ze tegelijkertijd te verwijzen naar Bart, die ervan wordt beschuldigd zijn deelname te gebruiken om een eigen nummer onder de aandacht te brengen.

FOTO: THIRZA WIJNJA/RTL