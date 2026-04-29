Jurassic Park-ster Sam Neill kankervrij nadat chemotherapie niet meer werkte: ‘Het leek erop dat ik er niet meer zou zijn’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sam Neill heeft gedeeld dat hij kankervrij is na bijna vijf jaar strijd tegen stadium drie bloedkanker. De acteur, bekend van zijn rol als Alan Grant in de Jurassic Park-films, kreeg eerder de diagnose angio-immunoblastisch T-cellymfoom.

De ziekte werd bij Sam Neill vastgesteld nadat hij last had gekregen van gezwollen lymfeklieren. In 2023 maakte hij zijn diagnose openbaar, een jaar nadat hij opnieuw als Grant te zien was in Jurassic World Dominion.

Chemotherapie hield hem in leven

Sam vertelde aan de Australische zender 7News dat hij jarenlang met lymfoom leefde. ‘Ik leefde ongeveer vijf jaar met een bepaalde vorm van lymfoom en ik onderging chemotherapie, een behoorlijk ellendige periode, maar het hield me in leven,’ zei hij over zijn behandeling. Op een gegeven moment sloeg de chemotherapie niet meer aan. ‘Toen was ik ten einde raad en leek het erop dat ik er niet meer zou zijn, wat natuurlijk niet ideaal was’, vervolgde de acteur.

Nieuwe behandeling zorgt voor doorbraak

Na een baanbrekende behandeling waarbij bloedcellen genetisch gemodificeerd worden, zegt Sam nu geen kanker meer te hebben. ‘Ik heb net een scan gehad en er is geen kanker meer in mijn lichaam, dat is buitengewoon’, zei hij. ‘Ik ben ontzettend blij dat dit mogelijk is.’ De acteur zet zich inmiddels in voor de invoering van CAR T-celtherapie in zijn geboorteland Australië. Daar wordt de behandeling momenteel alleen nog toegepast in klinische studies.

Sam Neill kijkt naar de toekomst

Sam denkt ook alweer aan acteren. Over zijn toekomstplannen zei hij: ‘Het is tijd voor een nieuwe film.’ Toen hij zijn diagnose eerder openbaar maakte, vertelde de acteur dat hij niet bang was voor de dood, maar wel graag langer wilde leven. ‘Ik ben niet bang om te sterven, maar het zou me wel dwarszitten’, zei hij destijds. ‘Want ik zou graag nog een decennium of twee willen leven, weet je? We hebben al die mooie terrassen aangelegd, we hebben olijfbomen en cipressen. Ik wil erbij zijn om het allemaal te zien volgroeien. En ik heb mijn lieve kleine kleinkinderen. Ik wil ze zien opgroeien. Maar sterven? Dat kan me echt niets schelen.’

Bron: Variety