The White Lotus-wissel: Laura Dern stapt in na vertrek Helena Bonham Carter

Tekst: Evelien Berkemeijer

Laura Dern doet haar intrede in The White Lotus. De actrice is gecast voor seizoen 4 van de populaire serie van Mike White, nadat Helena Bonham Carter vorige week uit de productie stapte.

Laura Dern zal niet simpelweg dezelfde rol overnemen. Mike White herschrijft het personage van The White Lotus en ontwikkelt een nieuwe rol speciaal voor haar.

Nieuwe rol voor Dern

Laura Dern speelt in het vierde seizoen een nieuw personage. Daarmee vervangt de 59-jarige actrice Helena Bonham Carter in de cast, maar niet in precies dezelfde rol die voor Bonham Carter was bedoeld. Volgens PEOPLE is de rol aangepast en wordt die nu speciaal voor Dern ontwikkeld.

Hereniging met White

Voor Mike White is de komst van Dern ook een hereniging. De twee werkten eerder samen aan Year of the Dog en Enlightened, de serie uit 2011 die ze samen bedachten en waarin ze twee seizoenen lang de hoofdrollen speelden. Dern was bovendien eerder al te horen in The White Lotus: in seizoen 2 had ze een cameo met alleen haar stem als de overstuurde, van Michael Imperioli vervreemde vrouw aan de telefoon.

HBO over het vertrek van Bonham Carter

Een woordvoerder van HBO liet vorige week aan PEOPLE weten dat ‘het duidelijk was geworden dat het personage dat Mike White voor Helena Bonham Carter had gecreëerd, niet aansloot bij de verwachtingen op de set.’ De verklaring vervolgde: ‘De rol is vervolgens herzien, wordt herschreven en zal de komende weken opnieuw worden gecast.’ Ook zei HBO: ‘HBO, de producenten en Mike White vinden het jammer dat ze niet met haar kunnen samenwerken, maar blijven grote fans en hopen van harte snel weer met de legendarische actrice aan een ander project te kunnen werken.’

De opnames voor seizoen 4 begonnen op 15 april. Het nieuwe seizoen speelt zich af aan de Franse Rivièra, met locaties als Cannes, Saint-Tropez en Monaco, en ook in Parijs.