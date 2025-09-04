B&B Vol Liefde Eveline

Nieuwe connectie voor Eveline uit B&B Vol Liefde?

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/09/2025

Op sociale media verschenen de afgelopen dagen opvallende berichten rond Eveline, bekend van B&B Vol Liefde. Waar eerder de indruk werd gewekt dat zij in het programma haar ideale partner had gevonden, doen al langer verhalen de ronde dat de relatie niet standhield.

Nu is er een nieuwe ontwikkeling bij Eveline gespot door roddelkanaal Reality FBI. Zij plaatsen een screenshot van een verwijderde post van het B&B Vol Liefde gezicht.

Opvallende post van B&B Vol Liefde Eveline

Reality FBI merkte op dat Eveline een bericht had geplaatst met de woorden: ‘Dit is ’m!’ gevolgd door een hartje. Hierbij een foto van haar met een nieuwe man. De post werd korte tijd later verwijderd.

Foto nog zichtbaar

De man die met Eveline op de foto stond wordt gebracht is Sven Broshuis. Hij plaatste zelf een foto van hen samen, die nog altijd online staat en inmiddels meer dan 26.000 keer is bekeken. Onder de foto wordt enthousiast gereageerd. Een fan schreef: ‘Gelukkig heeft ze uiteindelijk het licht gezien, veel geluk samen.’

Tekst gaat verder onder post.

Nog onduidelijkheid over relatie

Of er daadwerkelijk sprake is van een nieuwe liefdesrelatie, of dat Eveline haar gevoelens misschien te vroeg deelde, blijft vooralsnog onduidelijk. De tijd zal moeten uitwijzen hoe dit verhaal verdergaat.

FOTO: RTL/THIRZA WIJNJA

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

