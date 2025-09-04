Nieuwe connectie voor Eveline uit B&B Vol Liefde?

Op sociale media verschenen de afgelopen dagen opvallende berichten rond Eveline, bekend van B&B Vol Liefde. Waar eerder de indruk werd gewekt dat zij in het programma haar ideale partner had gevonden, doen al langer verhalen de ronde dat de relatie niet standhield.

Nu is er een nieuwe ontwikkeling bij Eveline gespot door roddelkanaal Reality FBI. Zij plaatsen een screenshot van een verwijderde post van het B&B Vol Liefde gezicht.

Opvallende post van B&B Vol Liefde Eveline

Reality FBI merkte op dat Eveline een bericht had geplaatst met de woorden: ‘Dit is ’m!’ gevolgd door een hartje. Hierbij een foto van haar met een nieuwe man. De post werd korte tijd later verwijderd.

Foto nog zichtbaar

De man die met Eveline op de foto stond wordt gebracht is Sven Broshuis. Hij plaatste zelf een foto van hen samen, die nog altijd online staat en inmiddels meer dan 26.000 keer is bekeken. Onder de foto wordt enthousiast gereageerd. Een fan schreef: ‘Gelukkig heeft ze uiteindelijk het licht gezien, veel geluk samen.’

Nog onduidelijkheid over relatie

Of er daadwerkelijk sprake is van een nieuwe liefdesrelatie, of dat Eveline haar gevoelens misschien te vroeg deelde, blijft vooralsnog onduidelijk. De tijd zal moeten uitwijzen hoe dit verhaal verdergaat.

