B&B Vol Liefde van Illya en Jean-Paul te koop?

Het chateau van Illya komt uitgebreid voorbij in programma B&B Vol Liefde. Na een prachtige omschrijving van de voice over en middels snelle rondleidingen door het gebouw.

Nu blijkt dat het chateau te koop staat… of stond. En dat niet alleen: volgens roddelkanaal Reality FBI stond ook de B&B van Jean-Paul te koop.

Een groot kasteel

Wie de B&B van Illya wil overkopen, mag €1.350.000 betalen, zo valt te zien bij de advertentie. Maar daar krijg je ook iets voor terug. Twintig kamers, 600 vierkante meter, een sport wellness gebouw mét sauna, overdekt zwembad. Wie het programma kijkt, wist dit al. Bij de advertentie staat inmiddels ‘niet langer beschikbaar’. Waarom is onbekend: er kan een koper zijn, maar de reden kan ook het onderzoek van Reality FBI zijn.

Nog een advertentie offline

Het juicekanaal is namelijk diep gedoken in de verkoop van de B&B’s en vond ook die van Jean-Paul op een Spaanse ‘Funda’. Ook daar is de advertentie inmiddels offline, maar voor nu staat het gebouw nog wel op een Duitse verkoopsite. Voor €550.000 staat het landhuis daar te koop, met negen slaapkamers, drie badkamers en 535 vierkante meter. De advertentie vertelt ons ook dingen die we nog niet hebben gezien: “Op het terrein zijn verschillende fruitbomen geplant. Het heeft een eigen waterput met drinkwater, een barbecueplaats en een privézwembad. Verder is er een paardenstal, een grote binnentuin, een garage met ruimte voor meerdere auto’s en een berging.”

Reality FBI gaat nog een stapje verder door te zeggen dat de B&B helemaal niet van Jean-Paul is en hij enkel meedoet om de B&B te verkopen, maar dat zijn enkel speculaties.

