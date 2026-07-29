Daar Gaan Ze Weer-Arjen beschuldigt partner van overspel: ‘Rot vlees’

Tekst: Redactie Weekend

Arjen Huffels voelt zich diep verraden door zijn partner Jacobien. Nadat ze hem vertelde dat ze verliefd is op een andere man, stortte zijn vertrouwde leven in. De boosheid en het verdriet zitten nog altijd hoog, vertelt hij deze week exclusief in Weekend. “Vreemdgaan? Dan ben je voor mij rot vlees.”

Arjen Huffels voelde op het vliegveld al dat er iets niet klopte. Jacobien was langer dan gepland in Nederland gebleven en hij zag meteen dat ze veranderd was. “Ik haalde haar op van het vliegveld en zag een verliefde vrouw. Ik zei gelijk: ‘Jij bent verliefd.’ Daarop zei Bien: ‘We moeten straks praten, vanavond, als de kinderen slapen.’” Tijdens de lange autorit naar huis moest Arjen zijn vragen inslikken, omdat hun vier kinderen erbij waren.

Gebroken

Eenmaal thuis kreeg Arjen te horen waar hij zo bang voor was. “Ik heb haar eerst heel erg goed vastgehouden. Toen heb ik haar bedankt voor alle mooie jaren, hoe goed we het hebben gehad en dat we vier kinderen hebben en daar heel goed voor moeten zorgen.” Daarna kwam de harde waarheid. “En toen zei ze: ‘Ik ben verliefd.’” Voor Arjen voelde het alsof alles wat ze samen hadden opgebouwd in één klap verdween.

Woede

Eerst bleef Arjen rustig, maar de volgende ochtend sloeg zijn verdriet om in boosheid. “Ik was heel verdrietig. Vanochtend werd ik pislink wakker, waardoor ik een bericht dat onder de gordel was op haar Instagram heb achtergelaten.” Hij verwijderde dat bericht later weer, maar over hun relatie is hij duidelijk. “Bien blijft de moeder van mijn kinderen, dus ik zal haar met respect behandelen. Maar vreemdgaan? Dan ben je voor mij rot vlees, zet ik je gelijk aan de kant.”

Lees het hele interview met Arjen Huffels van Daar Gaan Ze Weer in Weekend editie 31, vanaf 29 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.