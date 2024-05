Drama voor Daar Gaan Ze Weer-Jacobien: ‘Waardig afscheid van mijn vader is me bruut ontnomen’

Jacobien, één van de smaakmakers van het RTL-programma Daar Gaan Ze Weer, gaat door een ellendige periode. Ze vertelt aan Veronica Superguide dat haar vader vlak voor de geboorte van haar vierde kind met partner Arjen is overleden. Als klap op de vuurpijl heeft haar stiefmoeder dat allemaal bewust verzwegen, stelt Jacobien.

“Een waardig afscheid van mijn overleden vader is me bruut ontnomen”, vertelt ze aan het blad, en wel door haar eigen ‘boze stiefmoeder’. “Mijn stiefmoeder heeft bewust alles voor me verzwegen en dat terwijl ik hoogzwanger was én ik een aantal jaren geleden ook mijn zus ben verloren. Ze is nog slechter dan alle Disney-stiefmoeders bij elkaar. Zonde dat mijn vader daar zijn leven mee wilde delen”, verzucht ze.

‘Onmenselijk’

Daar is het laatste woord nog niet over gezegd, dat weet de modefanaat zeker. “Dat nalatenschap zo bruut kan verlopen: het is gewoon onmenselijk. Maar ik weet het zeker: het recht zal zegevieren.” Eén kleine troost: haar vierde kleine lijkt sprekend op haar overleden vader. “Binnen twaalf uur wisselen dood en leven elkaar af. Mijn leven staat echt een beetje op z’n kop. Ik heb geen kraamweek gehad.”

Niet van een leien dakje

Gelukkig gaat het met de verhuur van hun ‘droomhuisje’ in Italië wél heel goed. Zoals de kijkers weten is de realisatie van hun Italiaanse droom bepaald niet van een leien dakje gegaan..:

Beeld: RTL