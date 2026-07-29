Catherine Keyl koestert liefde van Peter: ‘Met geen geld te betalen’

Tekst: Redactie Weekend

Catherine Keyl werd ondanks haar lange carrière nooit miljonair. Toch voelt ze zich niet tekortgedaan. Haar overleden ex Peter gaf haar iets dat voor haar veel meer waard was, vertelt ze deze week in Weekend. “Dat is met geen geld te betalen.”

Catherine Keyl heeft geld nooit als het belangrijkste in haar leven gezien. “Het is natuurlijk lekker om een beetje geld te hebben, omdat je dan makkelijk kunt leven. Dus geld is belangrijk, maar mijn leven hangt er niet van af.” Als ze ziet hoe rijke mensen leven, beseft ze juist hoe snel ze tevreden is.

Carrière

Met haar werk in de journalistiek heeft Catherine nooit miljoenen verdiend. “Ik ben mijn hele leven bezig geweest om met liefde programma’s te maken. En met liefde verdien je geen geld.” Volgens haar worden veel journalistieke banen tegenwoordig bovendien niet goed betaald. Toch bleef ze het vak altijd met plezier doen.

Peter

Ook in de liefde keek Catherine niet naar iemands inkomen. Haar ex Peter, die in 2023 overleed, verdiende een modaal salaris en soms trok ze zelf haar portemonnee. “Dat vind ik helemaal niet erg. Hij gaf mij dingen die ik anders nooit zou hebben: hij hield van mij, zorgde voor mij en beschermde mij.” Voor Catherine woog dat zwaarder dan rijkdom. “Dat is met geen geld te betalen.”

Lees het hele interview met Catherine Keyl in Weekend editie 31, vanaf 29 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.