Anita Witzier na noodgedwongen afscheid KRO-NCRV: ‘Het doet geen pijn meer’

Tekst: Redactie Weekend

Drie decennia lang was Anita een geliefd gezicht van KRO-NCRV. Per 1 mei kwam daar noodgedwongen een einde aan, nadat de omroep vanwege bezuinigingen besloot afscheid van haar te nemen.

Het vertrek viel de 64-jarige Anita Witzier zwaar. Maandenlang wisselden woede, frustratie en verdriet elkaar af. Inmiddels heeft ze de situatie geaccepteerd en is ze bezig haar leven opnieuw in te richten.

Twijfels bij Anita Witzier na het besluit

Na het besluit van de omroep vroeg Anita zich af waarom juist zij moest vertrekken. ‘Doe ik het niet meer goed? Is het de leeftijd?’ vroeg ze haar werkgever. KRO-NCRV hield het op bezuinigingen. Wandelen en gesprekken met geliefden hielpen haar om het ontslag te verwerken. Na een halfjaar kwam de berusting, vertelt ze aan Libelle. ‘Ik ben mijn leven aan het herinrichten.’

Jammer van gemiste tweede serie

Hoewel het vertrek geen pijn meer doet, vindt Anita het nog altijd jammer dat een vervolg op Leven Tot Het Laatst niet is gemaakt. ‘Ik vind het alleen nog jammer dat we een eventuele tweede serie Leven Tot Het Laatst over de palliatieve zorg niet meer hebben kunnen maken, een belangrijk onderwerp waarover veel onwetendheid bestaat. Maar het doet geen pijn meer. Ik heb de afgelopen dertig jaar zo ongelooflijk veel gedaan, zo veel programma’s gemaakt en zo veel bijzondere mensen ontmoet… het is goed zo. Ik heb nu een heerlijk gevoel van vrijheid.’

Rust vinden blijft lastig

Die vrijheid betekent niet dat Anita inmiddels helemaal tot rust is gekomen. ‘Ik moet de rust in mezelf nog vinden, hoor. Haast is altijd mijn modus geweest. Ik ben iemand die op de buitenste baan van de snelweg rijdt en tegen de automobilist voor mij roept: “Hallo! Hoelang rijden we nog achteruit vandaag?”’ Ze probeert nu bewuster en met minder haast te leven. ‘Ik probeer wel om met meer aandacht en minder haast te leven en ik heb ook al een yogamatje gekocht, maar ik ben er nog niet. Op dat matje gaan zitten is de volgende stap.’

Over Anita Witzier haar nieuwe podcast:

Bron: Libelle