Christina Curry deelt eerste beelden van baby Cleo na onverwachte onthulling

Tekst: Redactie Weekend

Christina Curry (35) heeft voor het eerst foto’s van haar dochter Cleo gedeeld. Haar vader Adam Curry maakte eerder in zijn podcast No Agenda Show al bekend dat ze was bevallen.

Daardoor verliep de bekendmaking anders dan Christina Curry zelf had gehoopt. Bij de eerste beelden van haar dochter staat ze stil bij de onverwachte onthulling én de komst van haar baby. Onder de foto’s stromen ondertussen de liefdevolle reacties binnen.

Christina Curry kondigt baby aan

‘Here she is!! We wilden het zelf bekend gaan maken, maar helaas zijn dingen anders gelopen’, schrijft Christina bij de foto’s in haar story. Ook richt ze zich liefdevol tot haar dochter: ‘Welkom op de wereld, baby girl. Je bent zo geliefd.’

Bijzondere reactie van Mariska

Onder andere Mariska Bauer heeft gereageerd op de foto’s en dat is extra opvallend. Christina vertelde haar eerder fluisterend dat ze zwanger was tijdens het programma Het Waren 2 Fantastische Dagen. Dat Mariska nu van zich laat horen onder de eerste foto’s van Cleo, maakt het moment bijzonder.

Bevalling Christina Curry duurde 24 uur

Adam vertelde in No Agenda Show dat de bevalling 24 uur duurde. ‘Ik kreeg de hele nacht updates over hoeveel centimeters ontsluiting ze had.’ Ook deelde hij de naam en het gewicht van zijn kleindochter: ‘Baby Cleo is geboren om 10.08 uur en weegt 2900 gram.’ De podcastmaker woont in Texas en wil zijn dochter eerst rust geven. Twee weken later is hij van plan om langs te komen voor babybezoek.

Patricia Paay ontroerd

Ook kersverse oma Patricia Paay (77) reageert enthousiast op de geboorte. ‘Zulke kleine handjes, kleine teentjes en zó mooi. Ik heb daar wel een traantje om gelaten, ja’, zei de tv-persoonlijkheid in De Telegraaf. ‘Ik heb veel mooie dingen in mijn leven meegemaakt, maar ik denk dat de geboortes van mijn dochter en nu mijn kleindochter toch wel met stip bovenaan staan.’