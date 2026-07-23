Rob Kamphues (65) stapt in het huwelijksbootje: ‘Speciaal om te zeggen waarom je van iemand houdt’

Tekst: Redactie Weekend

Rob Kamphues (65) kan zijn geluk niet op: hij is met zijn Kristi (45) getrouwd. ’Eindelijk mogen we het van de daken schreeuwen: we zijn getrouwd! In het geheim, op een sprookjesachtige locatie op Mykonos met heel veel mensen erbij die ons lief zijn’, aldus Rob Kamphues over zijn huwelijksdag vorige week – een goed bewaard geheim. De 45-jarige Kristi Nieuwenhuijse, die ontwerper van meubels en decoratie is, en de 65-jarige Formule 1-presentator zijn daarmee een kersvers echtpaar.

In gesprek met Weekend vertelt Rob Kamphues: ’Het meest emotionele moment was toen mijn zoons en schoondochters het lied The Book Of Love voor ons zongen. We hielden het toen niet meer droog. Niemand overigens.’ Net als op het moment dat zijn bruid zich aan hem liet zien. Hij vervolgt: ’Kris was prachtig in de jurk, mooier dan ik haar ooit had gezien.’

Twijfel

Huisvriend en acteur Patrick Stoof leidde de ceremonie als babs. ’Zoals alleen hij dat kan: grappig en oprecht’, aldus Rob, die sinds de zomer van 2021 een relatie heeft met zijn Kristi. De twee leerden elkaar kennen via een datingapp. Het leeftijdsverschil speelt volgens het stel nauwelijks een rol meer. Kristi noemt Rob ’jong en speels’ en zegt dat hij zijn leven net zo ’snel’ leidt als zij. Maar eerder zorgde het wel voor de nodige twijfel, zo vertelden ze in gesprek met Nouveau. Kristi ontdekte na hun Tinder-match dat de presentator óók nog eens vijf jaar van zijn leeftijd had afgesnoept. Daarop zei ze dat hij te oud was. Rob besloot het daar echter niet bij te laten en zei op zijn beurt: ’Dan héb je een match en laat je leeftijd een valkuil zijn. Als je je bedenkt, weet je me te vinden.’

Niet veel later was het toch Rob die opnieuw contact met Kristi zocht door haar om interieuradvies te vragen. ’Je stuurde een foto van jouw eettafel met de vraag welke lampen er goed boven zouden passen. Dat vond ik een mooi gebaar, je had je in mijn werk verdiept’, blikte Kristi daarop terug in Nouveau.

Nooit achterom kijken

Al snel trok ze samen met haar zoon in bij Rob. ’Toen wist ik: er zijn twee mogelijkheden. Of Kristi en ik eindigen onze relatie hier en nu, en dat doet even zeer, of we gaan all the way. Natuurlijk kozen we dat laatste en we hebben nooit meer achterom gekeken’, vertelde hij in datzelfde interview. Of hun jawoord een toegevoegde waarde heeft voor de presentator? Rob tot besluit in gesprek met Weekend: ’Het voelt zeker anders om getrouwd te zijn. Vraag niet waarom, maar het is toch speciaal om te zeggen waarom je van iemand houdt, waar al je vrienden bij zijn.’

Dit interview komt uit Weekend editie 30, vanaf 22 juli in de winkels en hier online te bestellen.