Yvonne Coldeweijer zet vraagtekens bij uitleg Jandino over breuk: ‘Heeft situatie maximaal uitgebuit’

Tekst: Redactie Weekend

De aankondiging dat Jandino Asporaat en Shirley uit elkaar zijn, kwam voor Yvonne Coldeweijer niet als een verrassing. In een video voor KIJK stelt ze stevige vragen bij de timing én de uitleg rond de breuk.

Volgens Yvonne was de relatie van Jandino Asporaat al een jaar voorbij. Ze vermoedt dat niet de familie of de kinderen, maar vooral Jandino’s theatershow een belangrijke rol speelde bij het uitstellen van de bekendmaking.

Breuk zou al een jaar definitief zijn

In hun verklaring schrijven Jandino en Shirley: ‘We hebben eerst onze familie en de mensen om ons heen de kans gegeven om te wennen aan het feit dat ons leven als koppel er anders uit zou gaan zien.’ Yvonne gelooft niet dat dit de werkelijke reden is. ‘Laten we eerlijk zijn: deze breuk is echt al een jaar lang definitief’, zegt ze. Ook het argument dat het nieuws vanwege de kinderen niet eerder naar buiten kwam, ziet ze vaker ‘als een moreel schild’ gebruikt worden. ‘Meestal als ze kritiek verwachten over iets, dus in dit geval over dat ze er lang over hebben gedaan om dit nieuws te brengen wat allang duidelijk was, dan halen ze de kinderen erbij. Want als je daar tegenin gaat, dan heb je iets tegen het welzijn van kinderen.’

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‘Het ging om je theatershow’

Voor Yvonne is duidelijk waarom de breuk ondanks alle geruchten geheim moest blijven. ‘Je theatershow’, zegt ze. ‘Zijn theatershow is recentelijk afgegrond.’ In de voorstelling zou Jandino vertellen dat hij en zijn vrouw een tijdelijke break hadden en niet definitief uit elkaar waren. ‘Het is vooral grappig omdat het tijdelijk is, want een definitieve scheiding is natuurlijk allesbehalve grappig.’ Volgens Yvonne was de timing van de aankondiging daarom vooral in het belang van de show. ‘En dus van de centjes’, voegt ze toe.

Verzoek om privacy roept vragen op

Dat Jandino na de bekendmaking om privacy vraagt, vindt Yvonne moeilijk te rijmen met de manier waarop hij de relatiecrisis eerder in zijn voorstelling gebruikte. ‘Eerst maakten we een show eromheen en moesten we allemaal lachen om deze crisis en nu is het serieus.’ Voor haar bevestigt dat het vermoeden dat de situatie bewust is ingezet. ‘Jandino heeft deze situatie maximaal uitgebuit. Die heeft gewoon zijn vrouw overgehaald. Van luister: als we dit geheim houden, kan ik er nog even dik op cashen. Heb jij ook nog wat aan en dan zeggen we later wel dat het in belang van de kinderen was.’

Bekijk de hele video van Yvonne Coldeweijer: