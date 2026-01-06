Anita Witzier Gettyimages 1478028904

Van dít programma heeft Anita Witzier spijt

Tekst: Emelie van Kaam

06/01/2026

Spijt is voor later, zong Martin Morero. Een gevoel dat ook Anita Witzier bekend is. Ondanks een indrukwekkende lijst aan presentatieklussen is er namelijk één programma waar ze geen ja meer tegen zou zeggen als de kans zich nogmaals voor zou doen, deelt ze deze week in Weekend. “Dat sloeg helemaal nergens op.”

Anita Witzier heeft een indrukwekkend CV wat betreft tv-programma’s. Toch staat er daar ook eentje op die er wat haar betreft beter niet op had kunnen staan. “Heel lang geleden, bij Veronica, moest ik een sportprogramma presenteren en dat sloeg helemaal nergens op. Daarna ging ik een reisprogramma doen. Ik heb dat gewoon gedaan, maar het was helemaal niks voor mij.”

Pittig

Nee zeggen tegen een programma en daar achteraf toch spijt van hebben is Anita naar eigen zeggen nog nooit overkomen. “Dat heb ik niet. Ik kan me niet iets herinneren. Ik denk wel dat ik goed weet wat bij mij past, wat ik aankan en wat niet. Ik heb weleens gehad dat het pittiger was dan ik van tevoren dacht.”

Doodeng

Dat overkwam Anita bijvoorbeeld bij Lucky Lotto Live. “Ik zat er niet ver naast, want ik heb daar heel veel van geleerd. Daarvan dacht ik: o, doodeng. Maar ik dacht ook: ik ga het wel gewoon doen. Dat was heel lang geleden, een heel groot liveprogramma, iedere week bij Veronica.”

Foto: Getty Images

