Woedende Anita Witzier: ‘Prijs beste presentatrice moet terug!’

Om gedoe over de genderidentiteit van Raven van Dorst te voorkomen besloot de organisatie van het Gouden Televizier-Ring Gala de aparte categorieën van beste presentator en presentatrice samen te voegen. In de praktijk leidde dit ertoe dat er alleen mannen genomineerd waren, tot grote woede van Anita Witzier. “Nu staan er geen vrouwen op het podium,” briest ze deze week in Weekend.

Anita Witzier is woedend dat de organisatie van het Gouden Televizier-Ring Gala heeft besloten de categorieën Televizier-Ster Presentator en Televisier-Ster Presentatrice samen te voegen tot één prijs. De organisatie deed dit om geen standpunt te hoeven innemen over de genderidentiteit van Raven van Dorst, die zichzelf als non-binair identificeert. “Ik vind dat echt onzin,” aldus Anita. “Ze hadden aan Raven kunnen vragen: bij welke categorie wil je horen? Of maak een aparte tussencategorie, wat mij betreft.” De samenvoeging leidde ertoe dat er alleen mannen genomineerd waren voor de categorie Televizier-Ster Presentator. “Als de Televizier-Ster Presentatrice niet was verdwenen, had er wel een vrouw op het podium gestaan.”

Nooit gewonnen

Zelf werd Anita al meermaals genomineerd voor de Ster, maar won hem tot nu toe nog niet. “Dan kun je wel zeggen: “Dan heb je verloren”, maar zo heb ik dat nooit bekeken. Ik was altijd heel blij met die nominatie, want er zijn heel veel mensen die nooit genomineerd zijn.”

