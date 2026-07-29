Silvian Kesbeke fel over sterallures: ‘Zal dat nooit begrijpen’

Tekst: Redactie Weekend

Silvian Kesbeke wordt steeds vaker herkend op straat. Toch wil hij absoluut niet veranderen door zijn bekendheid. Hij blijft liever gewoon zichzelf, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik ben niet opeens popiejopie geworden of arrogant.”

Silvian Kesbeke vindt het nog altijd vreemd als mensen zijn naam roepen of met hem op de foto willen. Toch maakt hij graag tijd voor kijkers van De Augurkenkoning. “Als mensen een foto willen, zeg ik altijd: ‘Prima.’ Willen ze een praatje maken, dan probeer ik lekker een praatje te maken.” Soms vergeet hij zelfs dat hij bekend is.

Gewoon

Voor de camera voelt Silvian zich inmiddels steeds meer op zijn gemak. Toch ziet hij zichzelf niet als een ster. “Ik zal vast gegroeid zijn als persoon, maar ik ben wel nog steeds de Silvian die ik eerst ook was. Ik ben niet opeens popiejopie geworden of arrogant.” Dat sommige bekende mensen wel veranderen, snapt hij niet.

Wennen

Ook buiten de opnames blijft de aandacht soms onwerkelijk. “Ik blijf het nog steeds gek vinden dat ik op straat word herkend of wanneer ze mijn naam roepen.” Negatieve reacties ziet hij gelukkig maar weinig. “Mensen komen vaak naar me toe om te zeggen hoe leuk ze de serie vinden. Dan maak je ook sneller tijd dan wanneer iemand zegt dat hij je een verschrikkelijke lul vindt.”

Lees het hele interview met Silvian Kesbeke in Weekend editie 31, vanaf 29 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.